  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Назначение Энрике в ПСЖ откладывается из-за ареста Галтье
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назначение Энрике в ПСЖ откладывается из-за ареста Галтье

Франция
(1 голосов)

Задержание стало сюрпризом для руководства "ПСЖ"

Назначение Энрике в ПСЖ откладывается из-за ареста Галтье

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" может отложить назначение Луиса Энрике главным тренером на несколько дней из-за ареста Кристофа Галтье в деле о расизме в "Ницце". Контракт с подозреваемым специалистом ещё не был расторгнут.

Сообщается, что ситуация стала сюрпризом для руководства парижан.

Напомним, что весной стало известно о разговоре Кристофа Галтье с бывшим спортивным директором "Ниццы" Жюленом Фурье, в котором главный тренер "ПСЖ" якобы сказал, что в команде не может быть так много чернокожих и мусульман.

Если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся, Галтье могут осудить на срок до 3-х лет тюремного заключения.

По теме
yellow-arrow
Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией по делу о расовой дискриминации
yellow-arrow
Неймар писал американской модели. Она опубликовала скриншот: Устала видеть сообщения от парней с женами
yellow-arrow
Во Франции сохранили запрет на ношение хиджаба на стадионах, несмотря на общественное негодование
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Энрике Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде