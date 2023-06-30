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Назначение Энрике в ПСЖ откладывается из-за ареста Галтье
Задержание стало сюрпризом для руководства "ПСЖ"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" может отложить назначение Луиса Энрике главным тренером на несколько дней из-за ареста Кристофа Галтье в деле о расизме в "Ницце". Контракт с подозреваемым специалистом ещё не был расторгнут.
Сообщается, что ситуация стала сюрпризом для руководства парижан.
Напомним, что весной стало известно о разговоре Кристофа Галтье с бывшим спортивным директором "Ниццы" Жюленом Фурье, в котором главный тренер "ПСЖ" якобы сказал, что в команде не может быть так много чернокожих и мусульман.
Если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся, Галтье могут осудить на срок до 3-х лет тюремного заключения.
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