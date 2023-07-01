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Марсель выкупил игрока Шальке, играющего на позиции Малиновского

Франция
(1 голосов)

Продолжение конкуренции для Руслана

Марсель выкупил игрока Шальке, играющего на позиции Малиновского

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

Полузащитник Амин Харит стал полноценным игроком "Марселя". Французский клуб активировал опцию выкупа футболиста из "Шальке".

Харит последние два сезона провел в "Марселе" на правах аренды. В ноябре была информация, что второй договор аренды предусматривал полноценный переход, если 26-летний футболист проведет 15 матчей, что он сделал еще в первой половине сезона.

Харит в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах. Он играет на позиции Руслана Малиновского, но также может быть вингером и нападающим.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Марсель
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Источник:
Сайт ФК "Марсель"

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