Марсель выкупил игрока Шальке, играющего на позиции Малиновского

Полузащитник Амин Харит стал полноценным игроком "Марселя". Французский клуб активировал опцию выкупа футболиста из "Шальке".

Харит последние два сезона провел в "Марселе" на правах аренды. В ноябре была информация, что второй договор аренды предусматривал полноценный переход, если 26-летний футболист проведет 15 матчей, что он сделал еще в первой половине сезона.

Харит в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах. Он играет на позиции Руслана Малиновского, но также может быть вингером и нападающим.