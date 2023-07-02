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Хюттер может стать новым тренером Монако

Франция
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Подписание соглашения с тренером ожидается в ближайшие дни.

Хюттер может стать новым тренером Монако

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новым главным тренером "Монако" станет 53-летний австриец Ади Хюттер. Подписание соглашения с тренером ожидается в ближайшие дни – 2-3 июля.

В понедельник, 3 июля, игроки "Монако" прибудут на базу клуба для прохождения физических и медицинских тестов, но пока не ясно, будет ли Хюттер при этом присутствовать.

Специалист ранее работал в "Айнтрахте" (Франкфурт), "Боруссии" (Менхенгладбах), швейцарском "Янг Бойз", австрийском "Ред Булл" (Зальцбург). Хюттер уже год находится без работы: он покинул "Боруссию" летом 2022 года.

Напомним, 4 июня было объявлено об увольнении бельгийца Филиппа Клемана с должности главного тренера "Монако". В последних семи турах завершившегося сезона Лиги 1 монегаски под его руководством потерпели пяти поражений, один раз сыграли вничью и добились одной победы.

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В статье: Монако Ади Хюттер
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Источник:
L'ÉQUIPE

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