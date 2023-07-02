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Патрик Виейра будет тренировать клуб Эдуарда Соболя

Франция
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Контракт со Страсбуром на три года

Патрик Виейра будет тренировать клуб Эдуарда Соболя

Фото: twitter.com

Новина українською

47-летний Патрик Виейра подписал контракт на три года с французским "Страсбуром". Теперь экс-полузащитник будет тренировать клуб Эдуарда Соболя. Сделка состоялась после того, как владельцы "Челси" приобрели французский клуб.

Предыдущей командой Виейра был "Кристал Пэлас" в котором он провел 74 матча в качестве тренера.

"Я очень рад присоединиться к команде. Работать здесь для меня настоящее удовольствие", — сказал Патрик Виейра.

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В статье: Патрик Виейра Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
twitter.com

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