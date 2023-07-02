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Патрик Виейра будет тренировать клуб Эдуарда Соболя
Контракт со Страсбуром на три года
Фото: twitter.com
47-летний Патрик Виейра подписал контракт на три года с французским "Страсбуром". Теперь экс-полузащитник будет тренировать клуб Эдуарда Соболя. Сделка состоялась после того, как владельцы "Челси" приобрели французский клуб.
Предыдущей командой Виейра был "Кристал Пэлас" в котором он провел 74 матча в качестве тренера.
"Я очень рад присоединиться к команде. Работать здесь для меня настоящее удовольствие", — сказал Патрик Виейра.
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Источник:twitter.com
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