Патрик Виейра будет тренировать клуб Эдуарда Соболя

47-летний Патрик Виейра подписал контракт на три года с французским "Страсбуром". Теперь экс-полузащитник будет тренировать клуб Эдуарда Соболя. Сделка состоялась после того, как владельцы "Челси" приобрели французский клуб.

Предыдущей командой Виейра был "Кристал Пэлас" в котором он провел 74 матча в качестве тренера.

"Я очень рад присоединиться к команде. Работать здесь для меня настоящее удовольствие", — сказал Патрик Виейра.