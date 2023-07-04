ПСЖ достиг договоренности о расторжении контракта с Галтье. Известно когда Энрике даст пресс-конференцию

Пресс-конференция Луиса Энрике в качестве нового главного тренера "ПСЖ" запланирована на эту среду, 5-го июля. Стороны подписали контракт на 2 года.

Неизвестно, есть ли в контракте опция продления.

При этом об отставке Кристофа Галтье объявят уже после представления Луиса Энрике. Стороны уже достигли договоренности о расторжении контракта.

Напомним, что Галтье арестовали в деле о расизме во время работы в "Ницце". Кристоф заявлял спортивному директору клуба, что в команде слишком много чернокожих и мусульман.