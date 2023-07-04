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ПСЖ достиг договоренности о расторжении контракта с Галтье. Известно когда Энрике даст пресс-конференцию
Контракт на 2 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-конференция Луиса Энрике в качестве нового главного тренера "ПСЖ" запланирована на эту среду, 5-го июля. Стороны подписали контракт на 2 года.
Неизвестно, есть ли в контракте опция продления.
При этом об отставке Кристофа Галтье объявят уже после представления Луиса Энрике. Стороны уже достигли договоренности о расторжении контракта.
Напомним, что Галтье арестовали в деле о расизме во время работы в "Ницце". Кристоф заявлял спортивному директору клуба, что в команде слишком много чернокожих и мусульман.
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