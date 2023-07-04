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ПСЖ достиг договоренности о расторжении контракта с Галтье. Известно когда Энрике даст пресс-конференцию

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Контракт на 2 года

ПСЖ достиг договоренности о расторжении контракта с Галтье. Известно когда Энрике даст пресс-конференцию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-конференция Луиса Энрике в качестве нового главного тренера "ПСЖ" запланирована на эту среду, 5-го июля. Стороны подписали контракт на 2 года.

Неизвестно, есть ли в контракте опция продления.

При этом об отставке Кристофа Галтье объявят уже после представления Луиса Энрике. Стороны уже достигли договоренности о расторжении контракта.

Напомним, что Галтье арестовали в деле о расизме во время работы в "Ницце". Кристоф заявлял спортивному директору клуба, что в команде слишком много чернокожих и мусульман.

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В статье: Луис Энрике Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
leparisien.fr

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
04.07.2023 в 18:14
Ще один втрачений сезон Не здивуюся, що знов "прольот" і нова скупка зірок
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