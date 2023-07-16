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ПСЖ выкупил Хави Симонса – Романо

Франция
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ПСЖ выкупил Хави Симонса – Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Пари Сен-Жермен” активировал опцию обратного выкупа и оформил трансфер полузащитника ПСВ Хави Симонса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Парижане заплатили нидерландцам за переход игрока шесть миллионов евро.

Хави останется в ПСЖ, если Неймар или Мбаппе уйдут этим летом. В противном случае нидерландец отправится в аренду.

Симонс пройдет медицинское обследование и подпишет контракт сегодня, 16 июля.

Полузащитник присоединился к ПСВ прошлым летом, перейдя на бесплатной основе. Однако в контракте между клубами было указано, что у ПСЖ есть право выкупа, чем клуб и воспользовался.

В прошлом сезоне Хави Симонс провел за команду из Эйндговена 48 матчей, записав в свой актив 22 гола и 11 ассистов.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Пари Сен-Жермен (Париж) Хави Симонс
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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