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ПСЖ выкупил Хави Симонса – Романо
Вернулся сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine
“Пари Сен-Жермен” активировал опцию обратного выкупа и оформил трансфер полузащитника ПСВ Хави Симонса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Парижане заплатили нидерландцам за переход игрока шесть миллионов евро.
Хави останется в ПСЖ, если Неймар или Мбаппе уйдут этим летом. В противном случае нидерландец отправится в аренду.
Симонс пройдет медицинское обследование и подпишет контракт сегодня, 16 июля.
Полузащитник присоединился к ПСВ прошлым летом, перейдя на бесплатной основе. Однако в контракте между клубами было указано, что у ПСЖ есть право выкупа, чем клуб и воспользовался.
В прошлом сезоне Хави Симонс провел за команду из Эйндговена 48 матчей, записав в свой актив 22 гола и 11 ассистов.
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