ПСЖ может продать капитана из-за того, что он поддержал Мбаппе

Руководство "ПСЖ" разгенвано словами Маркиньоса о Килиане Мбаппе и готово продать капитана команды, если поступит хорошее предложение. При этом клуб не собирается выставлять бразильца на трансфер.

Маркиньос поддержал Мбаппе, сказав на пресс-конференции: Он выдающийся игрок, очень сильный, но это решение руководства. Надеюсь, все закончится хорошо, он вернется и поможет нам в этом сезоне". Эти слова не понравились руководству "парижан".

Теперь в клубе напряженная обстановка, так как игроки разрываются между желанием поддержать Килиана и Маркиньоса и позицией руководства. Это негативно влияет на настрой игроков.

Напомним, что Маркиньос в клубе с лета 2013-го.