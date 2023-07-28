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ПСЖ может продать капитана из-за того, что он поддержал Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Маркиньос выразил надежду, что Мбаппе вернется и поможет команде в сезоне

ПСЖ может продать капитана из-за того, что он поддержал Мбаппе

DAZN

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Руководство "ПСЖ" разгенвано словами Маркиньоса о Килиане Мбаппе и готово продать капитана команды, если поступит хорошее предложение. При этом клуб не собирается выставлять бразильца на трансфер.

Маркиньос поддержал Мбаппе, сказав на пресс-конференции: Он выдающийся игрок, очень сильный, но это решение руководства. Надеюсь, все закончится хорошо, он вернется и поможет нам в этом сезоне". Эти слова не понравились руководству "парижан".

Теперь в клубе напряженная обстановка, так как игроки разрываются между желанием поддержать Килиана и Маркиньоса и позицией руководства. Это негативно влияет на настрой игроков.

Напомним, что Маркиньос в клубе с лета 2013-го.

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В статье: Маркиньос Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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