  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Дембеле близок к переходу в ПСЖ. Парижане активируют опцию выкупа
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дембеле близок к переходу в ПСЖ. Парижане активируют опцию выкупа

Франция
(1 голосов)

Мбаппе уже уходит?

Дембеле близок к переходу в ПСЖ. Парижане активируют опцию выкупа

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"ПСЖ" близок к подписанию нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Клуб активирует опцию выкупа вингера до 31-го июля.

По контракту "парижане" должны будут заплатить 50 миллионов евро и им не придется вести переговоры с "Барсой". Переговоры с игроком находятся на продвинутой стадии.

Самому вингеру нравится проект "ПСЖ". При этом клуб его подписывает не на замену Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Настоящий зверь. 37-летний безработный Серхио Рамос демонстрирует космическую форму. ВИДЕО
yellow-arrow
ПСЖ может продать капитана из-за того, что он поддержал Мбаппе
yellow-arrow
ПСЖ хочет продать Верратти Аль-Хилялю за 80 миллионов евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.07.2023 в 18:47
замена мбаппе??? серьёзно?))
Ответить
0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
28.07.2023 в 18:45
Як фан Барси я радий що цей вісно травмований покине Барсу . Та ще й за 50 ляміа. Супер!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.07.2023 в 17:56
Отступные за Дембеле были всего лишь 50 млн евро? Ребята из Барсы, вы это серьёзно? пздц блъ..
Ответить
0
0
Перевзутий
28.07.2023 в 18:15
Если это правда, то руководство Барсы - кретины!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде