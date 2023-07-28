Дембеле близок к переходу в ПСЖ. Парижане активируют опцию выкупа

"ПСЖ" близок к подписанию нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Клуб активирует опцию выкупа вингера до 31-го июля.

По контракту "парижане" должны будут заплатить 50 миллионов евро и им не придется вести переговоры с "Барсой". Переговоры с игроком находятся на продвинутой стадии.

Самому вингеру нравится проект "ПСЖ". При этом клуб его подписывает не на замену Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.