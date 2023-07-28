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Дембеле близок к переходу в ПСЖ. Парижане активируют опцию выкупа
Мбаппе уже уходит?
Фото: fcbarcelona.com
"ПСЖ" близок к подписанию нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Клуб активирует опцию выкупа вингера до 31-го июля.
По контракту "парижане" должны будут заплатить 50 миллионов евро и им не придется вести переговоры с "Барсой". Переговоры с игроком находятся на продвинутой стадии.
Самому вингеру нравится проект "ПСЖ". При этом клуб его подписывает не на замену Килиана Мбаппе.
В минувшем сезоне Дембеле провел за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
????????????????Ousmane Dembélé est TOUT PROCHE DE SIGNER AU PSG ????????????— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 28, 2023
????Negociations très avancées avec le joueur. Paris va lever sa clause qui est de 50M€ jusqu’au 31 juillet.
????Ousmane Dembélé est séduit par le projet parisien.
????Il ne vient pas pour remplacer Kylian Mbappé. pic.twitter.com/A5R5mx5Vkd
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