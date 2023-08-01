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Марсель подписал нападающего Шеффилда. Он может посадить Малиновского на лавку
Руслану придется бороться за место в составе
Фото: twitter.com/OM_Officiel
"Марсель" объявил о подписании полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Илимана Ндиай. Он может играть на позиции Руслана Малиновского.
Сенегалец подпишет контракт до лета 2028-го.
В прошлом сезоне Ндиай провел за "Шеффилд" 52 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость нападающего – 18 миллионов евро.
Руслан Малиновский же пришел в "Марсель" зимой. За полгода он сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
???????????????????????? ????????????????????????, ???????? ????????̂???????? ????̀ ???????? ????????́????????????????????́ ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023
Le milieu offensif sénégalais ???????? rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia ????️????⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ
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