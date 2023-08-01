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Марсель подписал нападающего Шеффилда. Он может посадить Малиновского на лавку

Франция
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Руслану придется бороться за место в составе

Марсель подписал нападающего Шеффилда. Он может посадить Малиновского на лавку

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

"Марсель" объявил о подписании полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Илимана Ндиай. Он может играть на позиции Руслана Малиновского.

Сенегалец подпишет контракт до лета 2028-го.

В прошлом сезоне Ндиай провел за "Шеффилд" 52 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость нападающего – 18 миллионов евро.

Руслан Малиновский же пришел в "Марсель" зимой. За полгода он сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Марсель Шеффилд Юнайтед
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