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ПСЖ сообщил Неймару и Вератти, что не рассчитывает на них в следующем сезоне
Неудобную информацию пришлось сообщать Энрике и Кампушу
Неймар и Марко Верратти отсутствовали на тренировке "ПСЖ", а также не были приглашены на медиа-день, во время которого делали командные фотографии. Луис Энрике и Луиш Кампуш сообщили футболистам, что клуб не рассчитывает на них в следующем сезоне.
Фамилия Неймара и Верратти в последнее время сопровождаються исключительно в контексте ухода. Отмечалось, что клуб также не против расстаться с футболистами и вот, похоже, кульминационный момент настал.
Сообщалось, что по Верратти ведет переговоры "Аль-Хиляль", но клубы не могут договориться о компенсации: саудовский клуб предлагает слишком мало. Неймар же грезит об уходе в "Барселону", но у "сине-гранатовых" нет возможности потратиться на переход бразильца.
Неймар может рассмотреть годичную командировку в саудовский клуб с возможностью следующим летом бесплатно перейти в "Барселону".
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