ПСЖ сообщил Неймару и Вератти, что не рассчитывает на них в следующем сезоне

Неймар и Марко Верратти отсутствовали на тренировке "ПСЖ", а также не были приглашены на медиа-день, во время которого делали командные фотографии. Луис Энрике и Луиш Кампуш сообщили футболистам, что клуб не рассчитывает на них в следующем сезоне.

Фамилия Неймара и Верратти в последнее время сопровождаються исключительно в контексте ухода. Отмечалось, что клуб также не против расстаться с футболистами и вот, похоже, кульминационный момент настал.

Сообщалось, что по Верратти ведет переговоры "Аль-Хиляль", но клубы не могут договориться о компенсации: саудовский клуб предлагает слишком мало. Неймар же грезит об уходе в "Барселону", но у "сине-гранатовых" нет возможности потратиться на переход бразильца.

Неймар может рассмотреть годичную командировку в саудовский клуб с возможностью следующим летом бесплатно перейти в "Барселону".