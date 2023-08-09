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ПСЖ сообщил Неймару и Вератти, что не рассчитывает на них в следующем сезоне

Франция
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Неудобную информацию пришлось сообщать Энрике и Кампушу

ПСЖ сообщил Неймару и Вератти, что не рассчитывает на них в следующем сезоне

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Неймар и Марко Верратти отсутствовали на тренировке "ПСЖ", а также не были приглашены на медиа-день, во время которого делали командные фотографии. Луис Энрике и Луиш Кампуш сообщили футболистам, что клуб не рассчитывает на них в следующем сезоне.

Фамилия Неймара и Верратти в последнее время сопровождаються исключительно в контексте ухода. Отмечалось, что клуб также не против расстаться с футболистами и вот, похоже, кульминационный момент настал.

Сообщалось, что по Верратти ведет переговоры "Аль-Хиляль", но клубы не могут договориться о компенсации: саудовский клуб предлагает слишком мало. Неймар же грезит об уходе в "Барселону", но у "сине-гранатовых" нет возможности потратиться на переход бразильца.

Неймар может рассмотреть годичную командировку в саудовский клуб с возможностью следующим летом бесплатно перейти в "Барселону".

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В статье: Марко Верратти Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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