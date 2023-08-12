ПСЖ - Лорьян. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1

В этом сезоне к ПСЖ будет гораздо меньше внимания, чем в прошлом. Ведь команда потеряла свою главную звезду – Лионеля Месси. Также неизвестна судьба Килиана Мбаппе, который не хочет продлевать контракт, и которого могут отстранить от игр первой команды. Так с кем же останется Неймар? Наедине со своими травмами?

В первом туре чемпионата Франции действующий чемпион сыграет с "Лорьяном". Матч состоится в 22:00 и в Украине будет транслироваться на видеосервисе MEGOGO.

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Лига 1. Первый тур

ПСЖ 22:00 "Лорьян"

Видеотрансляция матча – Футбол 3 MEGOGO