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ПСЖ - Лорьян. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1
ПСЖ - Лорьян: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Twitter Paris Saint-Germain
В этом сезоне к ПСЖ будет гораздо меньше внимания, чем в прошлом. Ведь команда потеряла свою главную звезду – Лионеля Месси. Также неизвестна судьба Килиана Мбаппе, который не хочет продлевать контракт, и которого могут отстранить от игр первой команды. Так с кем же останется Неймар? Наедине со своими травмами?
В первом туре чемпионата Франции действующий чемпион сыграет с "Лорьяном". Матч состоится в 22:00 и в Украине будет транслироваться на видеосервисе MEGOGO.
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Лига 1. Первый тур
ПСЖ 22:00 "Лорьян"
Видеотрансляция матча – Футбол 3 MEGOGO
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