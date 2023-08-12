  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ - Лорьян. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Лорьян. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Лорьян: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСЖ - Лорьян. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1

Twitter Paris Saint-Germain

UA-Футбол

В этом сезоне к ПСЖ будет гораздо меньше внимания, чем в прошлом. Ведь команда потеряла свою главную звезду – Лионеля Месси. Также неизвестна судьба Килиана Мбаппе, который не хочет продлевать контракт, и которого могут отстранить от игр первой команды. Так с кем же останется Неймар? Наедине со своими травмами?

В первом туре чемпионата Франции действующий чемпион сыграет с "Лорьяном". Матч состоится в 22:00 и в Украине будет транслироваться на видеосервисе MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига 1. Первый тур

ПСЖ 22:00 "Лорьян"

Видеотрансляция матча – Футбол 3 MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ПСЖ - Лор'ян
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Пари Сен-Жермен официально представил Усмана Дембеле
yellow-arrow
Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
yellow-arrow
Малиновский уже не помощник? Марсель - Реймс. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде