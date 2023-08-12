  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель – Реймс 2:1. Без Малиновского, но с тремя очками
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель – Реймс 2:1. Без Малиновского, но с тремя очками

Франция
(1 голосов)

Первая победа Марселино на Велодроме

Марсель – Реймс 2:1. Без Малиновского, но с тремя очками

Фото: Olympique de Marseille, Twitter

Новина українською

Лига 1, 1-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Реймс 2:1

Голы: Унаи 23, Витинья 73 – Ито 10

Марсель: Пау Лопес – Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди – Муге (Сарр, 51), Ронжье (Верету, 67), Кондогбиа, Унаи (Гендузи, 83) – Витинья (Арит, 83), Ндиайе (Обамеянг, 67)

Реймс: Диуф – Фоке, Окуму, Абдельхамид, Уилсон-Эсбранд (Куду, 80) – Ричардсон (Теума, 60), Матусива – Ито, Мунеци, Хадра (Накамура, 60) – Диаките (Салама, 60)

По теме
yellow-arrow
Малиновский вне заявки Марселя в стартовом туре Лиги 1
yellow-arrow
Мбаппе, Неймар и Веррати не вошли в заявку ПСЖ на первый матч сезона
yellow-arrow
ПСЖ - Лорьян. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реймс Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде