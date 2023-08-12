Франция
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Марсель – Реймс 2:1. Без Малиновского, но с тремя очками
Первая победа Марселино на Велодроме
Фото: Olympique de Marseille, Twitter
Лига 1, 1-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Реймс 2:1
Голы: Унаи 23, Витинья 73 – Ито 10
Марсель: Пау Лопес – Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди – Муге (Сарр, 51), Ронжье (Верету, 67), Кондогбиа, Унаи (Гендузи, 83) – Витинья (Арит, 83), Ндиайе (Обамеянг, 67)
Реймс: Диуф – Фоке, Окуму, Абдельхамид, Уилсон-Эсбранд (Куду, 80) – Ричардсон (Теума, 60), Матусива – Ито, Мунеци, Хадра (Накамура, 60) – Диаките (Салама, 60)
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