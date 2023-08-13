Без Мбаппе нет голов. ПСЖ - Лорьян 0:0. ВИДЕО обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 1-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен – Лорьян. Парижане вышли на игру без своих мега звезд – Мбаппе и Неймара. При этом в основе дебютировали многомиллионные новички Асенсио, Рамуш, Ли Кан Ин и Лукас Эрнандес. Но пока химии между этими игроками нет, а класса, как у Мбаппе, чтобы приносить результат при плохой игре, еще не хватает. Вот и вышло, что действующий чемпион стартовал сразу с потери двух очков.

Французская Лига 1. Первый тур

12 августа. Париж. Парк де Пренс

ПСЖ – Лорьян 0:0