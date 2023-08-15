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Официально: Денис Закариа за 20 млн. евро переходит из Ювентуса в Монако. Видео
Презентация игрока
Твіттер Монако
"Монако" официально представил Дениса Закарию в качестве нового игрока команды.
По данным Transfermart, трансфер игрока сборной Швейцарии (49 поединков в составе сборной) обошелся монегаскам в 20 млн евро.
В прошлом сезоне Закариа провел в аренде у "Челси", но не закрепился в Лондоне. Он сыграл всего 13 матчей за лондонцев и отдал 1 результативный пас.
В "Ювентус" Закариа перешел зимой 2022-го за более чем 10 миллионов евро из "Борусси" Менхенгладбах.
Denis a un message pour vous ❤️????#WelcomeZakaria pic.twitter.com/BWmiYoaSaY— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 14, 2023
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