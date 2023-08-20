Лига 1, 2-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – ПСЖ 1:1

Голы: Абухляль 87 (п) – Мбаппе 62 (п)

"Пари Сен-Жермен" снова сыграл вничью, поделив очки в осторожном матче с "Тулузой". Расставание с лидерами последних лет явственно сказывается как на результатах, так и на игре чемпионов. Даже возвращение Килиана Мбаппе и яркий дебют Дембеле не сумели сделать разницу. Учитывая сложный календарь на старте (следующими идут "Ланс", "Лион", "Ницца" и "Марсель", к осечкам Парижа как минимум на старте сезона пора привыкать.

"Пари Сен-Жермен" захватил инициативу с дебюта встречи, но хозяев такой сценарий полностью устраивал. Стиль Луиса Энрике пока ещё приживается в столице Франции, потому ничего кроме владения мячом в первой половине тайма мы вообще не видели. Даже ударов в сторону ворот. Ситуацию усугублял кадровый дефицит, из-за чего того же Витинью пришлось ставить едва ли не правым вингером.

Какая-то жизнь началась лишь с выхода Мбаппе и Дембеле в дебюте второй половины. Опальный Килиан тут же сделал разницу, заработав и реализовал пенальти. А экс-вингер "Барселоны" на голом индивидуальном мастерстве разрывал в изоляциях, за 40 минут наобводив больше соперников (6), чем все его партнёры за 90 минут встречи. Но на уровне командном всё оставалось весьма блеклым.

ПСЖ начал откровенно сушить игру в последние полчаса, используя владение мячом в качестве оборонительного инструмента. Но безалаберность Хаками в своей штрафной после стандарты и абсолютно ненужный фол на своем соотечественнике Абухляле в концовке встречи подарили и "Тулузе" свой шанс с точки. Сам же Абухляль пенальти и реализовал. 1:1. Париж продолжает буксовать.

Тулуза: Рест – Коста, Николайсен, Диарра – Деслер, Кассерес (Шмидт, 71), Сьерро, Суасо – Абухляль (Каманзи, 90), Магри (Женро, 57) – Даллинга

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу, 78) – Заир-Эмри, Угарте, Фабиан (Дембеле, 51) – Витинья (Солер, 78) – Рамуш, Ли Кан Ин (Мбаппе, 51)