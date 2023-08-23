Игроки ПСЖ анонимным голосованием выбрали капитана команды

Игроки "ПСЖ" выбрали защитника Маркиньоса капитаном команды. Во вторник состоялось анонимное голосование.

В этом сезоне Маркиньос был капитаном команды в матче 2-го тура против "Тулузы" (1:1), а в 1-м туре против "Лорьяна" (0:0) носил полузащитник Данило.

Первым вице-капитаном был выбран Данилу Перейра, вторым –Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.

29-летний Маркиньос выступает за "ПСЖ" с 2013 года. Он сыграл за парижан 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.