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Игроки ПСЖ анонимным голосованием выбрали капитана команды

Франция
Обновлено
(1 голосов)

29-летний Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года

Игроки ПСЖ анонимным голосованием выбрали капитана команды

DAZN

UA-Футбол
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Игроки "ПСЖ" выбрали защитника Маркиньоса капитаном команды. Во вторник состоялось анонимное голосование.

В этом сезоне Маркиньос был капитаном команды в матче 2-го тура против "Тулузы" (1:1), а в 1-м туре против "Лорьяна" (0:0) носил полузащитник Данило.

Первым вице-капитаном был выбран Данилу Перейра, вторым –Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.

29-летний Маркиньос выступает за "ПСЖ" с 2013 года. Он сыграл за парижан 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Маркиньос Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport

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