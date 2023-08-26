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Юлиан Дракслер может сменить ПСЖ на середняк АПЛ
Его уже выставили на трансфер
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер может выступать в английском чемпионате. Как сообщает Николо Скира, им интересуется "Кристал Пэлас".
ПСЖ выставил футболиста на трансфер. Он пропустил предсезонный сбор парижан, а также не попал в заявку на первые два матча Лиги 1.
Воспитанник "Шальке" в 2015 году перешел в "Вольфсбург" за 43 миллиона евро, а еще через полтора сезона его купил ПСЖ, заплатив 36 млн евро. Также в прошлом сезоне он выступал в "Бенфике" на правах аренды.
Текущий контракт немца с парижанами истекает следующим летом. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в шесть миллионов евро.
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