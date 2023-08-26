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Юлиан Дракслер может сменить ПСЖ на середняк АПЛ

Франция
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Его уже выставили на трансфер

Юлиан Дракслер может сменить ПСЖ на середняк АПЛ

Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен

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Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер может выступать в английском чемпионате. Как сообщает Николо Скира, им интересуется "Кристал Пэлас".

ПСЖ выставил футболиста на трансфер. Он пропустил предсезонный сбор парижан, а также не попал в заявку на первые два матча Лиги 1.

Воспитанник "Шальке" в 2015 году перешел в "Вольфсбург" за 43 миллиона евро, а еще через полтора сезона его купил ПСЖ, заплатив 36 млн евро. Также в прошлом сезоне он выступал в "Бенфике" на правах аренды.

Текущий контракт немца с парижанами истекает следующим летом. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в шесть миллионов евро.

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В статье: Юлиан Дракслер Кристал Пэлас (Лондон) Пари Сен-Жермен
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