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Лига 1. Лорьян не оставляет шансов Лилью на домашнем поле

Франция
(1 голосов)

Гости смогли отыграть только один гол

Лига 1. Лорьян не оставляет шансов Лилью на домашнем поле

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 3-й тур

Лилль - Лорьян 4:1

Голы: Абергель 9, Понсе 10, Февр 62, Ле Гофф 67 – Дэвид 55

Лорьян: Мвого, Талби, Лапорт, Менди, Ле Гофф, Понсе, Абергель, Калулу, Февр, Пажис, Дукуре

Лилль: Шевалье, Исмаили, Йоро, Диаките, Сантос, Андре, Мирамон, Язиджи, Жергова, Гаральдсон, Дэвид

Предупреждение: Парис 49, Дукуре 57 – Йоро 15, Диаките 27, Андре 51, Язиджи 87

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В статье: Лорьян Лига 1 Лилль
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