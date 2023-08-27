Франция
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Лига 1. Лорьян не оставляет шансов Лилью на домашнем поле
Гости смогли отыграть только один гол
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 3-й тур
Лилль - Лорьян 4:1
Голы: Абергель 9, Понсе 10, Февр 62, Ле Гофф 67 – Дэвид 55
Лорьян: Мвого, Талби, Лапорт, Менди, Ле Гофф, Понсе, Абергель, Калулу, Февр, Пажис, Дукуре
Лилль: Шевалье, Исмаили, Йоро, Диаките, Сантос, Андре, Мирамон, Язиджи, Жергова, Гаральдсон, Дэвид
Предупреждение: Парис 49, Дукуре 57 – Йоро 15, Диаките 27, Андре 51, Язиджи 87
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