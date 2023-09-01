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ПСЖ подпишет Коло Муани у Айнтрахта. Клубы достигли принципиального соглашения

Франция
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"Айнтрахту" осталось найти замену

ПСЖ подпишет Коло Муани у Айнтрахта. Клубы достигли принципиального соглашения

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"ПСЖ" и "Айнтрахт" достигли принципиальной договоренности по трансферу Рандаля Коло Муани, сообщает Lequipe. Расходы парижан на переход француза могут вырасти до 90 миллионов евро.

75 миллионов "ПСЖ" заплатит точно, а ещё 15 "Айнтрахт" может получить в виде бонусов.

Главная перепона перед трансфером – то, что "Айнтрахту" нужно найти замену Коло Муани. Клубы также ведут трансфер Уго Экетике и это может помочь в завершении сделки.

Коло Муани помог сборной Франции добраться финала на чемпионате мира в Катаре. В то же время, нападающий стал антигероем, не реализовав выход 1 в 1 в дополнительное время матча.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
lequipe.fr

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