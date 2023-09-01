ПСЖ подпишет Коло Муани у Айнтрахта. Клубы достигли принципиального соглашения

"ПСЖ" и "Айнтрахт" достигли принципиальной договоренности по трансферу Рандаля Коло Муани, сообщает Lequipe. Расходы парижан на переход француза могут вырасти до 90 миллионов евро.

75 миллионов "ПСЖ" заплатит точно, а ещё 15 "Айнтрахт" может получить в виде бонусов.

Главная перепона перед трансфером – то, что "Айнтрахту" нужно найти замену Коло Муани. Клубы также ведут трансфер Уго Экетике и это может помочь в завершении сделки.

Коло Муани помог сборной Франции добраться финала на чемпионате мира в Катаре. В то же время, нападающий стал антигероем, не реализовав выход 1 в 1 в дополнительное время матча.