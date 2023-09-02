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Лига 1. Монако дома разгромил Ланс и закрепился на первом месте чемпионата

Франция
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Подопечные Хюттера выступили более чем убедительно

Лига 1. Монако дома разгромил Ланс и закрепился на первом месте чемпионата

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 4-й тур

Монако - Ланс 3:0

Голы: Синго 24, Головин 36, Марипан 59

Монако: Кон, Магасса, Марипан, Синге, Энрике, Камара, Фофана, Вандерсон, Минамино, Головин, Бен-Йеддер

Ланс: Самба, Медина, Данзо, Градит, Айдара, Спирингс, Абдул Самед, Томассон, Сотока, Фульджини, Вахи

Предупреждения: Магасса 33, Камара 47, Вандерсон 52, Балогун 79 – Спирингс 23, Медина 64

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В статье: Лига 1 Монако Ланс
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