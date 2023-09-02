Франция
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Лига 1. Монако дома разгромил Ланс и закрепился на первом месте чемпионата
Подопечные Хюттера выступили более чем убедительно
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 4-й тур
Монако - Ланс 3:0
Голы: Синго 24, Головин 36, Марипан 59
Монако: Кон, Магасса, Марипан, Синге, Энрике, Камара, Фофана, Вандерсон, Минамино, Головин, Бен-Йеддер
Ланс: Самба, Медина, Данзо, Градит, Айдара, Спирингс, Абдул Самед, Томассон, Сотока, Фульджини, Вахи
Предупреждения: Магасса 33, Камара 47, Вандерсон 52, Балогун 79 – Спирингс 23, Медина 64
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