  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Коло-Муани: ПСЖ - это клуб, за который я болел в детстве. Я готов умереть за эту футболку
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коло-Муани: ПСЖ - это клуб, за который я болел в детстве. Я готов умереть за эту футболку

Франция
(1 голосов)

ПСЖ этим летом купил нападающего у Айнтрахта за 95 млн евро

Коло-Муани: ПСЖ - это клуб, за который я болел в детстве. Я готов умереть за эту футболку

psg

UA-Футбол
Новина українською

Рандаль Коло-Муани объяснил, почему решил перейти в "ПСЖ".

"Это клуб, за который я болел в детстве, и место, где я вырос. Это мой город, поэтому я хотел сделать все, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к истокам и постараться достичь как можно большего с клубом, который я люблю.

К тому же мне нравится, как тренер работает с этой новой командой и проектом, который меня очень привлекает. Теперь время браться за работу!

Думаю, я готов помочь товарищам зайти как можно дальше. Я из тех, кто выкладывается на поле полностью. Поэтому я буду готов умереть за эту футболку", - сказал форвард "ПСЖ".

"ПСЖ" этим летом купил нападающего у "Айнтрахта" за 95 млн евро.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ не включил Верратти и Экитике в заявку на сезон Лиги чемпионов
yellow-arrow
Мбаппе отказался от части бонусов в ПСЖ. Клуб сэкономит более 100 миллионов евро
yellow-arrow
Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде