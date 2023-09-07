Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коло-Муани: ПСЖ - это клуб, за который я болел в детстве. Я готов умереть за эту футболку
ПСЖ этим летом купил нападающего у Айнтрахта за 95 млн евро
psg
Рандаль Коло-Муани объяснил, почему решил перейти в "ПСЖ".
"Это клуб, за который я болел в детстве, и место, где я вырос. Это мой город, поэтому я хотел сделать все, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к истокам и постараться достичь как можно большего с клубом, который я люблю.
К тому же мне нравится, как тренер работает с этой новой командой и проектом, который меня очень привлекает. Теперь время браться за работу!
Думаю, я готов помочь товарищам зайти как можно дальше. Я из тех, кто выкладывается на поле полностью. Поэтому я буду готов умереть за эту футболку", - сказал форвард "ПСЖ".
"ПСЖ" этим летом купил нападающего у "Айнтрахта" за 95 млн евро.
Популярное сейчас
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября
- Кривцов - о переходе Сидорчука: Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, нужно все пробовать
- Мбаппе отказался от части бонусов в ПСЖ. Клуб сэкономит более 100 миллионов евро
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 22:01 Зарубежные France Football опубликовал фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч: без Роналду и Рашфорда
- 08:36 Зарубежные Коло-Муани рассказал, кто для него самый легендарный футболист
- 01:33 Украинские ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна