Коло-Муани: ПСЖ - это клуб, за который я болел в детстве. Я готов умереть за эту футболку

Рандаль Коло-Муани объяснил, почему решил перейти в "ПСЖ".

"Это клуб, за который я болел в детстве, и место, где я вырос. Это мой город, поэтому я хотел сделать все, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к истокам и постараться достичь как можно большего с клубом, который я люблю.

К тому же мне нравится, как тренер работает с этой новой командой и проектом, который меня очень привлекает. Теперь время браться за работу!

Думаю, я готов помочь товарищам зайти как можно дальше. Я из тех, кто выкладывается на поле полностью. Поэтому я буду готов умереть за эту футболку", - сказал форвард "ПСЖ".