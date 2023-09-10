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ПСЖ продал свою легенду в Катар за 50 миллионов евро

Франция
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ПСЖ продал свою легенду в Катар за 50 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соглашение между ПСЖ и катарским "Аль-Араби" по трансферу 30-летнего хавбека Марко Верратти закрыто. Об этом сообщает Николо Скира.

Сумма перехода равна 50 миллионам евро – это больше, чем ранее сообщали инсайдеры.

Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. За один сезон итальянец будет зарабатывать 30 миллионов евро.

Верратти является вторым в истории ПСЖ рекордсменом по количеству проведённых матчей (416). По этому показателю он уступает только Жану-Марку Пилорже (436).

Верратти выступал за парижан с 2012 года.

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В статье: Марко Верратти Аль-Араби (Катар) Пари Сен-Жермен
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Источник:
Nicolo Schira

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