ПСЖ продал свою легенду в Катар за 50 миллионов евро

Соглашение между ПСЖ и катарским "Аль-Араби" по трансферу 30-летнего хавбека Марко Верратти закрыто. Об этом сообщает Николо Скира.

Сумма перехода равна 50 миллионам евро – это больше, чем ранее сообщали инсайдеры.

Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. За один сезон итальянец будет зарабатывать 30 миллионов евро.

Верратти является вторым в истории ПСЖ рекордсменом по количеству проведённых матчей (416). По этому показателю он уступает только Жану-Марку Пилорже (436).

Верратти выступал за парижан с 2012 года.