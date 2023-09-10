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ПСЖ продал свою легенду в Катар за 50 миллионов евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Соглашение между ПСЖ и катарским "Аль-Араби" по трансферу 30-летнего хавбека Марко Верратти закрыто. Об этом сообщает Николо Скира.
Сумма перехода равна 50 миллионам евро – это больше, чем ранее сообщали инсайдеры.
Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. За один сезон итальянец будет зарабатывать 30 миллионов евро.
Верратти является вторым в истории ПСЖ рекордсменом по количеству проведённых матчей (416). По этому показателю он уступает только Жану-Марку Пилорже (436).
Верратти выступал за парижан с 2012 года.
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