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Гаттузо может стать новым тренером Лиона
Клуб рассматривает кандидатуры на замену Лорану Блану
Французский "Лион" сейчас находится в поисках нового наставника, из-за неудачного старта "юношей" под руководством Лорана Блана.
Одним из возможных вариантов является бывший тренер "Милана" и "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Французское издание Footmercato утверждает, что представители клуба должны провести переговоры с итальянским коучем.
Однако Гаттузо не единственный кандидат на эту должность. Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер также рассматриваются, как возможные варианты на должность главного тренера "Лиона".
Сейчас Дженнаро находится без клуба. Последним местом его работы была "Валенсия", руководителем которой он был 22 матча.
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