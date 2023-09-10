  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Гаттузо может стать новым тренером Лиона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаттузо может стать новым тренером Лиона

Франция
(1 голосов)

Клуб рассматривает кандидатуры на замену Лорану Блану

Гаттузо может стать новым тренером Лиона

Новина українською

Французский "Лион" сейчас находится в поисках нового наставника, из-за неудачного старта "юношей" под руководством Лорана Блана.

Одним из возможных вариантов является бывший тренер "Милана" и "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Французское издание Footmercato утверждает, что представители клуба должны провести переговоры с итальянским коучем.

Однако Гаттузо не единственный кандидат на эту должность. Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер также рассматриваются, как возможные варианты на должность главного тренера "Лиона".

Сейчас Дженнаро находится без клуба. Последним местом его работы была "Валенсия", руководителем которой он был 22 матча.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ продал свою легенду в Катар за 50 миллионов евро
yellow-arrow
Дракслер вслед за Вератти перейдет в чемпионат Катара
yellow-arrow
Президент ПСЖ Аль-Хелайфи переизбран председателем Ассоциации европейских клубов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Лион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footmercato.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде