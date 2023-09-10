Гаттузо может стать новым тренером Лиона

Французский "Лион" сейчас находится в поисках нового наставника, из-за неудачного старта "юношей" под руководством Лорана Блана.

Одним из возможных вариантов является бывший тренер "Милана" и "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Французское издание Footmercato утверждает, что представители клуба должны провести переговоры с итальянским коучем.

Однако Гаттузо не единственный кандидат на эту должность. Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер также рассматриваются, как возможные варианты на должность главного тренера "Лиона".

Сейчас Дженнаро находится без клуба. Последним местом его работы была "Валенсия", руководителем которой он был 22 матча.