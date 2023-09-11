  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Дженнаро Гаттузо может возглавить французский гранд
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженнаро Гаттузо может возглавить французский гранд

Франция
(1 голосов)

Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции

Дженнаро Гаттузо может возглавить французский гранд

Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер "Валенсии" Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Кандидатуру 45-летнего итальянца владельцу "Лиона" предложил агент Жорже Мендеш. Сам Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции.

Последним местом работы Гаттузо была "Валенсия", которую он покинул в январе этого года. До этого итальянец тренировал "Наполи", "Милан", "Пизу", греческий "ОФИ", "Палермо" и "Сьон". "Лион" с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1 после 4 туров. Сейчас команду возглавляет Лоран Блан.

По теме
yellow-arrow
Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
yellow-arrow
Гаттузо может стать новым тренером Лиона
yellow-arrow
ПСЖ продал свою легенду в Катар за 50 миллионов евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Лион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footmercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде