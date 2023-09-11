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Дженнаро Гаттузо может возглавить французский гранд
Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции
Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий
Бывший тренер "Валенсии" Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Кандидатуру 45-летнего итальянца владельцу "Лиона" предложил агент Жорже Мендеш. Сам Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции.
Последним местом работы Гаттузо была "Валенсия", которую он покинул в январе этого года. До этого итальянец тренировал "Наполи", "Милан", "Пизу", греческий "ОФИ", "Палермо" и "Сьон". "Лион" с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1 после 4 туров. Сейчас команду возглавляет Лоран Блан.
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