Дженнаро Гаттузо может возглавить французский гранд

Бывший тренер "Валенсии" Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Кандидатуру 45-летнего итальянца владельцу "Лиона" предложил агент Жорже Мендеш. Сам Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции.

Последним местом работы Гаттузо была "Валенсия", которую он покинул в январе этого года. До этого итальянец тренировал "Наполи", "Милан", "Пизу", греческий "ОФИ", "Палермо" и "Сьон". "Лион" с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1 после 4 туров. Сейчас команду возглавляет Лоран Блан.