Франция
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Лион уволил Лорана Блана. У клуба ни одной победы на старте сезона в 4-х турах Лиги 1
Ужасное начало кампании
Фото: ol.fr
"Лион" объявил об отставке Лорана Блана с поста главного тренера первой команды. Француз проработал в клубе 11 месяцев.
Подобечным Блана не удалось одержать ни одной победы в 4-х стартовых турах Лиги 1. Клуб проиграл "ПСЖ", "Монпелье" и "Страсбургу", а также сыграл вничью с "Ниццей".
Блан тренировал "Лион" с октября 2022-го. Специалист помог клубу финишировать 7-м в чемпионате Франции в прошлом сезоне.
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Источник:ol.fr
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