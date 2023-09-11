Лион уволил Лорана Блана. У клуба ни одной победы на старте сезона в 4-х турах Лиги 1

"Лион" объявил об отставке Лорана Блана с поста главного тренера первой команды. Француз проработал в клубе 11 месяцев.

Подобечным Блана не удалось одержать ни одной победы в 4-х стартовых турах Лиги 1. Клуб проиграл "ПСЖ", "Монпелье" и "Страсбургу", а также сыграл вничью с "Ниццей".

Блан тренировал "Лион" с октября 2022-го. Специалист помог клубу финишировать 7-м в чемпионате Франции в прошлом сезоне.