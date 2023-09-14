  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Источник - Бывший игрок сборной Италии, триумфатор Чемпионата мира 2006 года, возглавит Лион. Это не Гаттузо
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник - Бывший игрок сборной Италии, триумфатор Чемпионата мира 2006 года, возглавит Лион. Это не Гаттузо

Франция
(1 голосов)

Чемпион мира возглавит Лион

Источник - Бывший игрок сборной Италии, триумфатор Чемпионата мира 2006 года, возглавит Лион. Это не Гаттузо

sport.cs

UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник сборной Италии, тиумфатор Чемпионата мира 2006 года Фабио Гроссо возглавит "Олимпик Лион". Соглашение подписано вчера вечером, теперь осталось подготовить документы, формальные детали и поставить подпись, сообщает Фабрицио Романо.

Гроссо отлично справился с работой в "Фрозиноне" в прошлом сезоне он привел команду к победе в Серии В. Следует отметить, что Фабио, в качестве игрока, выступал за "Лион" в прошлом.

Ранее сообщалось, что Гаттузо был близок к "Лиону", однако с Дженаро руководство "Лиона" не смогло договориться.

По теме
yellow-arrow
Германия - Франция. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.09.2023
yellow-arrow
Дембеле о ПСЖ: думаю, что это лучшая команда, в которой я играл
yellow-arrow
Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Фабио Гроссо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде