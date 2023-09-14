Источник - Бывший игрок сборной Италии, триумфатор Чемпионата мира 2006 года, возглавит Лион. Это не Гаттузо

Бывший защитник сборной Италии, тиумфатор Чемпионата мира 2006 года Фабио Гроссо возглавит "Олимпик Лион". Соглашение подписано вчера вечером, теперь осталось подготовить документы, формальные детали и поставить подпись, сообщает Фабрицио Романо.

Гроссо отлично справился с работой в "Фрозиноне" в прошлом сезоне он привел команду к победе в Серии В. Следует отметить, что Фабио, в качестве игрока, выступал за "Лион" в прошлом.

Ранее сообщалось, что Гаттузо был близок к "Лиону", однако с Дженаро руководство "Лиона" не смогло договориться.