Лион объявил имя нового тренера: им стал бывший защитник клуба с титулом чемпиона мира

Французский "Лион" объявил на своей официальной странице о назначении нового тренера. Им стал итальянский специалист Фабио Гроссо.

Контракт между сторонами подписан до лета 2024 года. Также включена опция продления сделки еще на один сезон.

Предыдущим клубом Гроссо был итальянский "Фрозиноне". В прошлом сезоне он победил в чемпионате Серии Б. Теперь главным тренером "Фрозиноне" является Эусебио Ди Франческо.

Гроссо выступал за "Лион" в 2007-2009 годах. В общей сложности на его счету 78 матчей и три трофея: чемпионство, Суперкубок и Кубок Франции. Кроме того, он является обладателем титула чемпиона мира. В 2006 году Гроссо провел шесть полных матчей на триумфальном для итальянцев Мундиале.