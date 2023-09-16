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Лион объявил имя нового тренера: им стал бывший защитник клуба с титулом чемпиона мира

Франция
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Именитый футболист

Лион объявил имя нового тренера: им стал бывший защитник клуба с титулом чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Лион" объявил на своей официальной странице о назначении нового тренера. Им стал итальянский специалист Фабио Гроссо.

Контракт между сторонами подписан до лета 2024 года. Также включена опция продления сделки еще на один сезон.

Предыдущим клубом Гроссо был итальянский "Фрозиноне". В прошлом сезоне он победил в чемпионате Серии Б. Теперь главным тренером "Фрозиноне" является Эусебио Ди Франческо.

Гроссо выступал за "Лион" в 2007-2009 годах. В общей сложности на его счету 78 матчей и три трофея: чемпионство, Суперкубок и Кубок Франции. Кроме того, он является обладателем титула чемпиона мира. В 2006 году Гроссо провел шесть полных матчей на триумфальном для итальянцев Мундиале.

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В статье: Лион Фабио Гроссо
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