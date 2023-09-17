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Ницца представит Сиригу как новое подписание

Франция
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36-летний голкипер находится в статусе свободного агента

Ницца представит Сиригу как новое подписание

Фото: twitter SSC Napoli

Новина українською

"Ницца" представит Сальваторе Сиригу как новое подписание. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний голкипер подпишет контракт с французским клубом до конца сезона 2023/24. Сиригу уже тренировался в общей группе "Ниццы".

Последним клубом Сальваторе была "Фиорентина". За "фиалок" вратарь отыграл 2 поединка, после чего порвал ахиллово сухожилие.

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В статье: Сальваторе Сиригу Ницца
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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