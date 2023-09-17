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Ницца представит Сиригу как новое подписание
36-летний голкипер находится в статусе свободного агента
Фото: twitter SSC Napoli
"Ницца" представит Сальваторе Сиригу как новое подписание. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
36-летний голкипер подпишет контракт с французским клубом до конца сезона 2023/24. Сиригу уже тренировался в общей группе "Ниццы".
Последним клубом Сальваторе была "Фиорентина". За "фиалок" вратарь отыграл 2 поединка, после чего порвал ахиллово сухожилие.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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