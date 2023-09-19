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Главный тренер покидает Марсель после семи матчей во главе команды
Марселино объявил игрокам о своем уходе
lequipe
Испанский тренер Марселино, назначенный в июне на место Игоря Тудора, объявил о своем уходе игрокам "Марселя" во вторник утром. После семи официальных матчей во главе команды.
Его команда неудачно начала сезон, как с точки зрения игры, так и с точки зрения результатов: вылет из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Панатинаикоса" и две победы в шести матчах в Лиге 1.
Если его уход будет подтвержден, то Жан-Пьер Папен будет руководить командой в четверг против "Аякса" в Лиге Европы. Обладатель "Золотого мяча" 1991 года вернулся в клуб в качестве советника президента Пабло Лонгории в ноябре 2022 года. В своей тренерской карьере он руководил "Страсбургом" в 2006-2007 годах, "Лансом" в 2007-2008 и "Шартром" (2020-2022), который выступал в Лиге 2.
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