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Министр спорта Франции предлагает запретить фанатам ПСЖ, оскрблявших марсельцев, посещать матчи
Вся суть в слове, которым называли марсельцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала оскорбление фанатами "ПСЖ" болельщиков "Марселя" во время и после очной встречи (4:0). Она предложила запретить фанатам, называвших других "педиками", посещать матчи.
"Немыслимо оставаться глухими к такому выражению ненависти и гомофобии на наших трибунах. Какими бы серьезными ни были соперничество и ставки, с этим должны неустанно бороться болельщики, участники соревнований и органы государственной власти. Вчера эти кричалки испортили вечер на Парк де Пренс. Необходимо срочно искоренить их с наших стадионов.
Вчера вечером я убедилась, что будет дан жесткий ответ. В настоящее время дело передано на рассмотрение дисциплинарной комиссии LFP. Я предлагаю "ПСЖ" подать жалобу с целью установления виновных и привлечения их к ответственности, чтобы им запретили посещать стадионы.
Благодаря системе, которую мы предложили и приняли в законе от 19 мая, запреты на посещение стадионов за такие серьезные нарушения станут систематическими. Наше послание ясно: абсолютная твердость в отношении неприемлемого поведения. И общая борьба всех заинтересованных сторон усилится", – заявила Удеа-Кастера.
Напомним, что фанаты "ПСЖ" скандировали на матче "марсельцы – педики!". После поединка оскорбительные кричалки в адрес марсельцев также скандировали игроки "ПСЖ", теперь им грозит наказание.
Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont… https://t.co/31fLOvlz4C— Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 25, 2023
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