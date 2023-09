Министр спорта Франции предлагает запретить фанатам ПСЖ, оскрблявших марсельцев, посещать матчи

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала оскорбление фанатами "ПСЖ" болельщиков "Марселя" во время и после очной встречи (4:0). Она предложила запретить фанатам, называвших других "педиками", посещать матчи.

Вчера вечером я убедилась, что будет дан жесткий ответ. В настоящее время дело передано на рассмотрение дисциплинарной комиссии LFP. Я предлагаю "ПСЖ" подать жалобу с целью установления виновных и привлечения их к ответственности, чтобы им запретили посещать стадионы.

Напомним, что фанаты "ПСЖ" скандировали на матче "марсельцы – педики!". После поединка оскорбительные кричалки в адрес марсельцев также скандировали игроки "ПСЖ", теперь им грозит наказание.

Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont… https://t.co/31fLOvlz4C