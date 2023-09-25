Министр спорта Франции предлагает запретить фанатам ПСЖ, оскрблявших марсельцев, посещать матчи

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала оскорбление фанатами "ПСЖ" болельщиков "Марселя" во время и после очной встречи (4:0). Она предложила запретить фанатам, называвших других "педиками", посещать матчи.

"Немыслимо оставаться глухими к такому выражению ненависти и гомофобии на наших трибунах. Какими бы серьезными ни были соперничество и ставки, с этим должны неустанно бороться болельщики, участники соревнований и органы государственной власти. Вчера эти кричалки испортили вечер на Парк де Пренс. Необходимо срочно искоренить их с наших стадионов.

Вчера вечером я убедилась, что будет дан жесткий ответ. В настоящее время дело передано на рассмотрение дисциплинарной комиссии LFP. Я предлагаю "ПСЖ" подать жалобу с целью установления виновных и привлечения их к ответственности, чтобы им запретили посещать стадионы.

Благодаря системе, которую мы предложили и приняли в законе от 19 мая, запреты на посещение стадионов за такие серьезные нарушения станут систематическими. Наше послание ясно: абсолютная твердость в отношении неприемлемого поведения. И общая борьба всех заинтересованных сторон усилится", – заявила Удеа-Кастера.

Напомним, что фанаты "ПСЖ" скандировали на матче "марсельцы – педики!". После поединка оскорбительные кричалки в адрес марсельцев также скандировали игроки "ПСЖ", теперь им грозит наказание.