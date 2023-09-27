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Гаттузо возглавит кризисного гранда Лиги 1

Франция
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Легендарный итальянец отправится во Францию

Гаттузо возглавит кризисного гранда Лиги 1

Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 45 летний итальянец Дженнаро Гаттузо прибудет во Францию, чтобы оформить соглашение с клубом, сообщает Фабрицио Романо. Контракт уже готов и рассчитан до 2025 года, также запланирована первая тренировка команды под руководством итальянца.

Ранее должность главного тренера "Марселя" занимал Марселино Гарсия Тораль. Он покинул команду после 7 матчей, клуб заявил, что уход испанца не был связан со спортивными причинами. После 6 проведенных туров Лиги 1 "Марсель" набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Гаттузо была "Валенсия", которую он возглавлял с июня 2022 года по январь 2023-го.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Марсель
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Источник:
FabrizioRomano

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