Лига 1, 7-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Марсель 3:2

Голы: Аклиуш 8, 52, Балогун 23 – Ндиай 1, Жиго 18

"Марсель" проиграл первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, несмотря на яркий дебют встречи и два быстрых гола. "Монако" хватило выдержки дважды вернуться в игру, и переломить ход поединка после перерыва. Результат дерби Лазурного берега неожиданно решил Магнес Аклиуш (2+1), получивший свой шанс из-за травм конкурентов.

С самого стартового свистка на поле началось безумие – обе команды играли на атаку, без всяких задних мыслей об обороне. Потому четыре мяча до середины первого тайма в таком сценарии никого не удивили. "Марсель" дважды выходил вперёд. Илиман Ндиай сначала коряво забил свой первый гол за клуб после 17-миллионного трансфера из "Шеффилда". А затем вингер ещё и ассистировал Жиго. Оба раза хозяева ужасающе провалились в защите.

"Монако" тоже времени не терял и быстро возвращался в игру. Магнес Аклиуш ещё до перерыва оформил больше результативных действий, чем за всю свою карьеру в Лиге 1 до того. Сначала 21-летняя десятка завершил хитро разыгранную атаку после вброса аута – тут надо и невнимательность оборонцев гостей отмечать, и ум Бен Йеддера. Затем тот же Аклиуш отправил Балогуна один на один, после чего форвард немного подправил репутацию после двух промахов с точки на прошлых выходных.

В перерыве тренеры сделали всё, чтобы привести в порядок организацию своих оборон. Принеся в жертву остроту, само собой. Но если хозяевам это помогло хоть как-то наладить игру, то провалы "Марселя" никуда не делись. И уже в дебюте второй половины Аклиуш оформил дубль, лихо приложившись по воротам после передачи Балогуна. Олимпик за остаток матча не смог предложить ничего лучше нескольких неудачных дальних ударов, удара Витиньи в направление углового флажка и неопасного выстрела Жиго головой. 3:2.

Таким образом княжеский клуб снова выходит в лидеры Лиги 1. Сместить их с пьедестала по итогам тура может "Брест" или соседи из "Ниццы" (в случае победы одной из команд в личной встрече завтра). "Марсель" же после четвёртого матча без побед остаётся в середине турнирной таблицы. У Гаттузо, очевидно, впереди много работы.

Монако: Кён – Синго, Марипан, Магасса – Вандерсон, Фофана, Закария (Камара, 90), Якобс (Диатта, 75) – Аклиуш (Матазо, 75) – Бен Йеддер, Балогун (Боаду, 83)

Марсель: Лопес – Клосс, Жиго, Мбемба, Мурильо – Унаи (Витинья, 83), Ронжье, Верету – Ндиай (Харит, 48), Обамеянг, Корреа (Сарр, 75)