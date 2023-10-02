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Фофана: Если выбирать между Ноттингемом, Фулхэмом и Монако, конечно я останусь в Монако

Франция
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Игрок сборной Франции ценит себя

Фофана: Если выбирать между Ноттингемом, Фулхэмом и Монако, конечно я останусь в Монако

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Новина українською

Полузащитник "Монако" Юссуф Фофана рассказал, что между "Ноттингемом", "Фулхэмом" и "Монако" выбрал остаться в "Монако". Французский клуб был готов принять предложение лондонской команды прошлым летом.

"Я хочу поехать туда, где я смогу продолжать выступать за сборную Франции. Если вы выбираете между "Ноттингем Форест", "Фулхэм" и "Монако", естественно, я остаюсь в "Монако", – сказал хавбек, который не хотел покидать свой клуб прошлым летом.

При этом в прошлом месяце Фофана признавался, что думал о переходе.

"Честно говоря, я выбирал между тем, чтобы остаться и уйти. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с тем, чтобы остаться, особенно в таком клубе, как "Монако", который всегда соревнуется на вершине. У меня есть личные ожидания и цели. Возможно, отъезд был не лучшим решением для меня. Я очень, очень рад, что остался и имею такой статус в этой команде", – говорил тогда Фофана.

В этом сезоне игрок сборной Франции провел за "Монако" 7 матчей и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон) Монако
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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