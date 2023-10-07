Бывший тренер ПСЖ возглавит катарский клуб

Бывший наставник "Пари Сен-Жермен", "Ницци", "Сент-Этьена" и "Лилля" Кристоф Галтье возглавит катарский клуб "Аль-Духаиль". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Катарцы находятся на стадии переговоров с наставником, и уже сегодня возможно заключение контракта. О нем они объявят в ближайшее время.

Напомним, что Галтье имеет в своем активе две победы в чемпионате Франции. В сезоне 20/21 он завоевал трофей с "Лиллем", после чего ушел из команды. В ПСЖ наставник работал только один год – с июля 2022 по июнь 2023 года, однако смог завоевать с подопечными чемпионство и Суперкубок страны. Пока он находится без клуба.

Добавим, что за "Аль-Духаиль" выступает экс-игрок "Барселоны", "Ливерпуля" и "Баварии" Филиппе Коутиньо, бывший подопечный Галтье в "Лилле" Фисак Лихаджи, и экс-футболист сборной Португалии Рубен Семеду. Пока команда выступает в азиатской Лиге чемпионов, а также занимает четвертое место в чемпионате Катара после пяти туров.