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Защитник сборной Франции улыбался во время минуты молчания перед матчем отбора на Евро
Тодибо раскритиковали в социальных сетях за поведение
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Защитника "Ниццы" и сборной Франции Жан-Клера Тодибо раскритиковали в социальных сетях за поведение перед матчем 7-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с Нидерландами.
Перед началом игры, которая состоялась 13 октября, была проведена минута молчания в память об учителе, который стал жертвой трагедии во Франции. Во время минуты молчания камеры засняли Тодибо, который улыбался, стоя у скамейки запасных. После этого пользователи социальных сетей обрушились на футболиста с критикой.
Напомним, победу в этом матче со счетом 2:1 одержала сборная Франции. Оба гола за французскую команду забил нападающий Килиан Мбаппе. Эта победа позволила сборной Франции досрочно квалифицироваться в финальную часть Евро-2024.
French football player Jean-Clair Todibo laughs during the minute of silence for the teacher whose throat was slit in Arras.pic.twitter.com/ZvOnhJIst7— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023
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