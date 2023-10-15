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Защитник сборной Франции улыбался во время минуты молчания перед матчем отбора на Евро

Франция
(1 голосов)

Тодибо раскритиковали в социальных сетях за поведение

Защитник сборной Франции улыбался во время минуты молчания перед матчем отбора на Евро

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UA-Футбол
Новина українською

Защитника "Ниццы" и сборной Франции Жан-Клера Тодибо раскритиковали в социальных сетях за поведение перед матчем 7-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с Нидерландами.

Перед началом игры, которая состоялась 13 октября, была проведена минута молчания в память об учителе, который стал жертвой трагедии во Франции. Во время минуты молчания камеры засняли Тодибо, который улыбался, стоя у скамейки запасных. После этого пользователи социальных сетей обрушились на футболиста с критикой.

Напомним, победу в этом матче со счетом 2:1 одержала сборная Франции. Оба гола за французскую команду забил нападающий Килиан Мбаппе. Эта победа позволила сборной Франции досрочно квалифицироваться в финальную часть Евро-2024.

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В статье: Франция Ницца Жан-Клер Тодибо
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.10.2023 в 21:01
Мавпа тупорила.
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