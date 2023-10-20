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Президент Реймса: Если посмотреть некоторые матчи Англии или Испании, вы увидите то же, что в Лиге 1

Франция
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Жан-Пьер Кайо ответил на критику отсутствия зрелищ во французском чемпионате

Президент Реймса: Если посмотреть некоторые матчи Англии или Испании, вы увидите то же, что в Лиге 1

Фото: Getty Images

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После того как французская Лига 1 не смогла продать свои телеправа через аукцион, президент Реймса Жан-Пьер Кайо дал интервью и поделился мыслями относительно французского чемпионата. Акционер отметил, что не видит разницы между матчами Ла Лиги или АПЛ по сравнению с Лигой 1:

"Очевидно, что вы всегда можете критиковать матчи Лиги 1 или "Реймса". Но если вы однажды пойдете посмотреть на определенные матчи в Англии или в Испании, вы увидите то же самое."

Президент настроен оптимистично, относительно будущих трансляций матчей:

"Люди, которые работают над продажей, очень компетентны. Есть шесть потенциальных трансляторов, которые заявили, что заинтересованы в продукте. Мы не хуже испанцев или итальянцев. Все решится, я не волнуюсь".

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В статье: Реймс Лига 1
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Источник:
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