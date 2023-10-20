Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Реймса: Если посмотреть некоторые матчи Англии или Испании, вы увидите то же, что в Лиге 1
Жан-Пьер Кайо ответил на критику отсутствия зрелищ во французском чемпионате
Фото: Getty Images
После того как французская Лига 1 не смогла продать свои телеправа через аукцион, президент Реймса Жан-Пьер Кайо дал интервью и поделился мыслями относительно французского чемпионата. Акционер отметил, что не видит разницы между матчами Ла Лиги или АПЛ по сравнению с Лигой 1:
"Очевидно, что вы всегда можете критиковать матчи Лиги 1 или "Реймса". Но если вы однажды пойдете посмотреть на определенные матчи в Англии или в Испании, вы увидите то же самое."
Президент настроен оптимистично, относительно будущих трансляций матчей:
"Люди, которые работают над продажей, очень компетентны. Есть шесть потенциальных трансляторов, которые заявили, что заинтересованы в продукте. Мы не хуже испанцев или итальянцев. Все решится, я не волнуюсь".
Популярное сейчас
- Создатели World of Tanks запустили проект в поддержку Украины, на России пригрозили заблокировать игру
- Зинченко — главный шутник. Игроки Арсенала охарактеризовали одноклубников
- Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался
- Ливерпуль и Челси готовы побороться за Мбаппе, если Килиан не продлит контракт с ПСЖ
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО