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Украинец попал в заявку на матч ПСЖ - Страсбур

Франция
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(1 голосов)

Известно, кто попал в заявку Страсбура

Украинец попал в заявку на матч ПСЖ - Страсбур

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" встретится со "Страсбуром".

"Страсбур", занимающий 12 место во Французской лиге, встретится с "ПСЖ", которое занимает 3 место. "Страсбур" уже опубликовал заявку на матч и среди перечисленных игроков есть украинский защитник Эдуард Соболь.

Напомним, Эдуард Соболь присоединился к "Страсбуру" 23 января 2023 года, контракт рассчитан на три года.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур Пари Сен-Жермен
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