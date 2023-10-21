Украинец попал в заявку на матч ПСЖ - Страсбур

В рамках 9-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" встретится со "Страсбуром".

"Страсбур", занимающий 12 место во Французской лиге, встретится с "ПСЖ", которое занимает 3 место. "Страсбур" уже опубликовал заявку на матч и среди перечисленных игроков есть украинский защитник Эдуард Соболь.

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???? Saïdou Sow et Sanjin Prcic — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 20, 2023

Напомним, Эдуард Соболь присоединился к "Страсбуру" 23 января 2023 года, контракт рассчитан на три года.