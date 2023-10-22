Лига 1. 9-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Марсель 1:0

Гол: Гессан 79

Ницца: Булка – Лотомба (Росарио, 43), Данте, Тодибо, Бар – Ндайшиме, Сансон (Клод-Морис, 72), Будауи – Бога (Перро, 90+5), Лаборд, Моффи (Гессан, 72)

Марсель: Лопес (Бланко, 59) – Клосс (Мурильо, 46), Мбемба, Балерди, Лоди – Ронжье, Унаи – Сарр, Харит (Мейте, 81), Ндиай – Обамеянг (Кондогбиа, 81)

Предупреждения: Данте 15, Бога 24, Будауи 56, Моффи 79 – Балерди 75, Мурильо 90

Удаление: Балерди 78

Дерби Лазурного берега между "Ниццей" и "Марселем" закончилось фирменной минимальной победой хозяев. Встреча двух итальянских тренеров нового поколения отдавала нотками старой доброй апеннинской классики, хоть и переосмысленной на современный манер. Имя её, конечно же, катеначчо.

"Ницца" Франческо Фариоли после 4 сухих матчей в 5 последних матчах ожидаемо играла от обороны. "Орлята" отрезками не стеснялись низко садиться в оборону, не давая пространства Обамеянгу и компании. Хотя большую часть поединка хозяева держали компактность в центре поля и смело использовали офсайдные ловушки, которые дали лишь одну брешь за 90 минут.

Гаттузо мы знаем как гораздо более смелого тренера, заигрывающего с прессингом и вязким комбинационным владениям. Но Дженнаро не спешит имплементировать своё видение в "Марселе", настрадавшегося от постоянной смены стиля в последние полгода. Тем более это оказалось бы нецелесообразным во встрече с непробиваемой "Ниццей", которая, пожалуй, опасней всех в Лиге 1 при игре вторым номером. Смелого прессинга не было, как и атак большим числом.

Всё это привело к вязкой игре практически без ворот. До 65-й минуты ударов в створ мы так и не увидели. О них команды вспомнили в глубоком эндшпиле – когда сил и концентрации стало не хватать, и одна из сторон наконец дождалась ошибки от оппонента. Первой ошиблась "Ницца". Дедушка Данте не уследил за Обамеянгом, который выскочил на Булку, но пробил в штангу.

"Ницца" же традиционно соперника не простила. Эмоциональный Балерди за 4 минуты схлопотал две жёлтые карточки и ушёл с поля перед финальной 10-минуткой. Не успел Фариоли перестроить подопечных на атакующий лад, как с этого же штрафного Гессан вывел хозяев вперёд после идеальной подачи Бога.

Вершиной современного катеначчо в исполнении "Ниццы" стал хладнокровный перекат в компенсированные 8 минут. Пожалуй, циничнее владение в качестве оборонительного инструмента использовали только команды Гвардиолы и Испании золотого поколения. Но не отметить спокойствия и отточенности исполнения нельзя – у "Марселя" действительно не было шансов вернуться в игру. 1:0. Фирменная победа Фариоли.