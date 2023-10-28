Лига 1. Победа на классе. Ланс - Нант 4:0

После победы над "Арсеналом" в Лиге чемпионов "Ланс" провел три поединка, все завершились вничью: сперва дома с "Лилем" 1:1, далее с "Гавром" на выезде 0:0 и на неделе с ПСВ 1:1.

Пройдя стартовый провал в чемпионате подопечные Эза начинают возвращать прошлогоднюю уверенность. Перед сегодняшним матчем, в последних семи поединках команда не знала горечи поражения, но все еще находилась в нижней части таблицы, занимая 14 место, матч против "Нанта" "кроваво-золотые" должны были выигрывать, чтобы покинуть опасную зону в турнирной таблице.

"Нант" подошел к поединку в хорошей форме: у него в последних пяти матчах четыре победы и лишь одно поражение. Но есть нюанс, обыгрывали "канарейки" исключительно слабых соперников.

Эз выбрал схему: 3-4-2-1, Эли Ваи - лидер атаки "Ланса" на старте сезона вернулся после дисквалификации и вышел в основе на острие атаки, под ним расположились: Сотока и Томассон. Пьер Аристуи - наставник "Нанта", выбрал аналогичную своему визави схему, на острие вышел Аблин, под ним: Мюлле и Симон.

Обе команды со стартовым свистком показали, что времени на разведку тратить не собираются. "Ланс" по праву хозяев начал активнее, но "Нант" в защите не отсиживался и при малейшей возможности контратаковал соперника. Начиная с двадцатой минуты темп игры немного спал, хозяева взяли мяч под свой контроль и неторопливо выстраивали свои атаки.

В одной из таких атак, усыпив соперника, с помощью нескольких пасов хозяева вывели Ваи один на один с голкипером, Лафон спас "канареек" переведя мяч на угловой, розыгрыш которого закончился назначением пенальти после просмотра арбитром ВАР. Это Дюверн неудачно пытался вынести мяч и задел ногу Томассона. Сотока реализовал одиннадцатиметровый удар.

В таком темпе начался и второй тайм, "Нант" пытался идти вперед и изменить ситуацию, но все их потуги разбивались в оборонительные редуты хозяев, где-то не хватало фарта, иногда мастерства.

Поэтому свое мастерство пришлось демонстрировать "кроваво-золотым", в одной из контратак хозяев на 58 минуте, Сотока оказался в штрафной площадке "канареек" и откатил мяч назад Медине, центральный защитник ударом в правый нижний угол, с линии штрафной, удвоил преимущество хозяев.

Эта ситуация заставила подопечных Аристуи идти в вабанк, терять было нечего. А "Лансу" оставалось правильно использовать ситуацию, гости демонстрировали абсолютно беззубую игру в нападении, при этом часто теряли мяч, позволяя разыгрывать сопернику быстрые контратаки.

В одной из которых Кастеллетто привез пенальти в ворота Лафона, защитник "Нанта" сыграл рукой в своей штрафной площадке. Сотока во второй раз забивает со стандарта в этом матче, к тому же записывает ассист на свой счет. В итоге 33-летний француз станет лучшим игроком матча.

Третий пропущенный гол полностью деморализовал "Нант", все их попытки сводились на нет, гости смирились с ситуацией и просто доигрывали матч в ожидании финального свистка. На 89 минуте последний гвоздь в гроб "канареек" забил Айнауи, доведя счет до неприличного 4:0.

"Ланс" одерживает уверенную победу, похоже, что команда преодолела кризис и начала набирать хороший темп. А "Нант" снова показал, что в матчах с более именитыми соперниками не может играть с ними на равных.

Франция. Лига 1, 10-й тур.

Ланс. Стадион "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Нант" 4:0

Голы: Сотока 27 (П), 72(П), Медина 58, Айнауи 89

"Ланс": Самба - Градит, Данзо, Медина - Агиляр, Диуф (Айнауи), Абдул-Самед, Мачадо (Айдара) - Сотока (Кортес), Томассон (Фюльжени), Ваи (Гилавоги)

"Нант": Лафон - Коко, Джемерт, Дюверн, Мерлен (Аджам) - Кастеллето, Мутуссами (Сиссоко), Чиривелья - Молле, Симон (Бамба), Аблин (Мохамед)

Предупреждения: Ваи, Джемерт, Дюверн