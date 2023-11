Гроссо - о нападении фанатов Марселя: это могло стать трагедией. Будет уроком для всех

Главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо высказался о нападении на автобус его команды фанатов "Марселя".

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" был отменен, поскольку незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.

Похожий инцидент уже происходил в 2019 году - тогда фанаты "Марселя" также атаковали автобус "Лиона".

