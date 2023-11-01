Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гроссо - о нападении фанатов Марселя: это могло стать трагедией. Будет уроком для всех
Тренер Лиона высказался о нападении на автобус
Фото з відкритих джерел
Главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо высказался о нападении на автобус его команды фанатов "Марселя".
"То, что произошло на выходных, могло бы стать настоящей трагедией. Не стоит исключать, что подобное происходит из-за чрезмерно большой страсти некоторых людей к футболу. Искренне надеюсь, что эта ситуация станет уроком для них.
Я благодарю всех за поддержку. Теперь нам нужно сконцентрироваться на ближайших матчах. Вперед, "Лион"!" - приводит слова Гроссо журналист Фабрицио Романо.
Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" был отменен, поскольку незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.
Похожий инцидент уже происходил в 2019 году - тогда фанаты "Марселя" также атаковали автобус "Лиона".
???????? Fabio Grosso: “What happened could have been a tragedy. It certainly was for the sport and all those that love it”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023
“I hope with all my heart that this will be a lesson”.
“I thank you all for your support. Now focus and go, Olympique Lyon”. pic.twitter.com/jSAIShBKeK
Популярное сейчас
- Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Английской Лиги на 01.11.2023
- УЕФА перенес матч с участием Маккаби Хайфа на нейтральное поле
- Черноморец - Заря. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Кубка Украины на 01.11.2023
- Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО