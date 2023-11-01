  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Гроссо - о нападении фанатов Марселя: это могло стать трагедией. Будет уроком для всех
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гроссо - о нападении фанатов Марселя: это могло стать трагедией. Будет уроком для всех

Франция
(1 голосов)

Тренер Лиона высказался о нападении на автобус

Гроссо - о нападении фанатов Марселя: это могло стать трагедией. Будет уроком для всех

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо высказался о нападении на автобус его команды фанатов "Марселя".

"То, что произошло на выходных, могло бы стать настоящей трагедией. Не стоит исключать, что подобное происходит из-за чрезмерно большой страсти некоторых людей к футболу. Искренне надеюсь, что эта ситуация станет уроком для них.

Я благодарю всех за поддержку. Теперь нам нужно сконцентрироваться на ближайших матчах. Вперед, "Лион"!" - приводит слова Гроссо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" был отменен, поскольку незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.

Похожий инцидент уже происходил в 2019 году - тогда фанаты "Марселя" также атаковали автобус "Лиона".

По теме
yellow-arrow
Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
yellow-arrow
Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус Лиона
yellow-arrow
Экс-игрок ПСЖ - о нападении фанатов на автобус Лиона: Через год будут Олимпийские игры. Мне страшно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Фабио Гроссо Лига 1 Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде