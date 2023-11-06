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29-летний бразилец Маркиньос установил рекорд среди игроков ПСЖ
Эта победа стала 300-й для капитана команды
DAZN
3 ноября "Пари Сен-Жермен" одолел "Монпелье" в матче 11-го тура чемпионата Франции - 3:0. Голы на счету Ли Кан Ина, Уоррена Заир-Эмери и Витиньи.
Эта победа стала 300-й для капитана команды Маркиньоса в футболке парижан. Он первый игрок в истории клуба, который преодолел эту отметку.
Напомним, 29-летний бразилец перешел в "ПСЖ" в июле 2013 года из "Ромы". За это время он забил 38 голов и отдал 10 результативных передач в 419 матчах, выиграв с командой восемь чемпионатов Франции, шесть Кубков страны, шесть Кубков французской лиги и семь Суперкубков.
"ПСЖ" после победы над "Монпелье" набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Монпелье" с 11 очками остался на 11-й строчке Лиги 1.
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