29-летний бразилец Маркиньос установил рекорд среди игроков ПСЖ

3 ноября "Пари Сен-Жермен" одолел "Монпелье" в матче 11-го тура чемпионата Франции - 3:0. Голы на счету Ли Кан Ина, Уоррена Заир-Эмери и Витиньи.

Эта победа стала 300-й для капитана команды Маркиньоса в футболке парижан. Он первый игрок в истории клуба, который преодолел эту отметку.

Напомним, 29-летний бразилец перешел в "ПСЖ" в июле 2013 года из "Ромы". За это время он забил 38 голов и отдал 10 результативных передач в 419 матчах, выиграв с командой восемь чемпионатов Франции, шесть Кубков страны, шесть Кубков французской лиги и семь Суперкубков.

"ПСЖ" после победы над "Монпелье" набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Монпелье" с 11 очками остался на 11-й строчке Лиги 1.