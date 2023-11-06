Матч Лиги 1 Брест — Страсбург перенесён из-за урагана

Матч 12-го тура французской Лиги 1 "Брест" — "Страсбург" был перенесён из-за урагана "Киаран".

"Из-за ущерба, нанесённого ураганом "Киаран", встреча 12-го тура французской Лиги 1 "Брест" — "Страсбург" первоначально запланированная на воскресенье, 12 ноября, в 13:00, переносится на более поздний срок", — сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

В некоторых районах скорость ветра превышала 55 м/с, несколько человек погибли. Ущерб от стихии оценивается в сотни миллионов евро.

После 11 сыгранных матчей в Лиге 1 "Брест" располагается на шестой позиции с 15 очками. "Страсбург" находится на 12-й строчке с 12 очками.