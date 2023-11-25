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Страсбур – Марсель. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча команды Соболя
Тяжелое испытание для коллектива украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 13 тура чемпионата Франции "Страсбур" Эдуарда Соболя сыграет против "Марселя". Команда украинца борется за выживание на дне турнирной таблицы, в то время как “провансальцы” пытаются выбраться из кризиса. У Соболя в этом сезоне всего два проведенных матча, поэтому сегодня он может увеличить свои достижения во Франции.
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Лига 1, 13 тур
25 ноября, 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Трансляція матчу Страсбур - МарсельСмотреть трансляцию
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