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Страсбур – Марсель. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча команды Соболя

Франция

Тяжелое испытание для коллектива украинца

Страсбур – Марсель. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча команды Соболя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 13 тура чемпионата Франции "Страсбур" Эдуарда Соболя сыграет против "Марселя". Команда украинца борется за выживание на дне турнирной таблицы, в то время как “провансальцы” пытаются выбраться из кризиса. У Соболя в этом сезоне всего два проведенных матча, поэтому сегодня он может увеличить свои достижения во Франции.

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Лига 1, 13 тур

25 ноября, 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу Страсбур - Марсель
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