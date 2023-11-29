"Нант" уволил главного тренера команды Пьера Аристуи. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Кто займет его место, станет известно в течение дня.

Аристуи возглавлял "канареек" с мая 2023 года. До этого он трудился в качестве тренера в системе французского клуба.

В текущем сезоне "Нант" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.