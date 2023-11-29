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Нант уволил главного тренера
Клуб идет 11-м в чемпионате Франции
Фото: FC Nantes
"Нант" уволил главного тренера команды Пьера Аристуи. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Кто займет его место, станет известно в течение дня.
Аристуи возглавлял "канареек" с мая 2023 года. До этого он трудился в качестве тренера в системе французского клуба.
В текущем сезоне "Нант" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.
???? Communiqué du Club.— FC Nantes (@FCNantes) November 29, 2023
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Источник:ФК Нант
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