Франция
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Лига 1. Реймс продлил неутешительную Страсбура без Соболя
Седьмая игра Страсбура без побед
Фото: Stade de Reims
Лига 1, 14-й тур
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Страсбур 2:1
Голы: Ричардсон 10, 42 Дарами 42 – Гамейро 88 (пен)
Реймс: Диуф, Бюси, Абдельхамид, Окуму, Агбаду, де Смет, Коне, Теума (Накамура, 78), Матусива, Ричардсон, Ито (Хадра, 85), Дарами (Диаките, 78)
Страсбур: Зельс, Сеная, Ньямси (Силла, 13), Перрен, Гильбер, Дукуре (Сиссоко, 75), Мванга (Анжело Габриэл, 61), Диарра, Гамейро, Баква (Мотиба, 75), Эмега
Предупреждение: де Смет 86
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