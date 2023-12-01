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Лига 1. Реймс продлил неутешительную Страсбура без Соболя

Франция

Седьмая игра Страсбура без побед

Лига 1. Реймс продлил неутешительную Страсбура без Соболя

Фото: Stade de Reims

Новина українською

Лига 1, 14-й тур

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Страсбур 2:1

Голы: Ричардсон 10, 42 Дарами 42 – Гамейро 88 (пен)

Реймс: Диуф, Бюси, Абдельхамид, Окуму, Агбаду, де Смет, Коне, Теума (Накамура, 78), Матусива, Ричардсон, Ито (Хадра, 85), Дарами (Диаките, 78)

Страсбур: Зельс, Сеная, Ньямси (Силла, 13), Перрен, Гильбер, Дукуре (Сиссоко, 75), Мванга (Анжело Габриэл, 61), Диарра, Гамейро, Баква (Мотиба, 75), Эмега

Предупреждение: де Смет 86

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