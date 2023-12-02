Ланс – Лион 3:2. Успешная серия кроваво-золотых продолжается

Лига 1, 14-й тур

Ланс, Болларт-Делелис

Ланс – Лион 3:2

Голы: Саид 26, Франковски 52 (п), 74 – О’Брайен 15, 72

"Ланс" выиграл третий матч в Лиге 1 кряду, дома одолев главного аутсайдера сезона "Лион". На фоне провалов в Лиге Чемпионов парни Франка Эса набрали неожиданно приличный ход на внутренней арене, выиграв пятый матч в 8 последних турах при нулей поражений за этот отрезок. Забавно, что на старте сезона картина была обратной – приличные результаты в Европе и худший старт в Лиге 1 за время работы Эса.

В то же время, "Лион" сегодня играл с третьим наставником с начала сезона. Директор академии Пьер Саж временно занял место Фабио Гроссо, который был уволен накануне матча на "Болларт-Делелис". На фоне всего этого хаоса "ткачи" выдали едва ли не лучший свой поединок в сезоне.

Центрбек Джейк О’Брайен забил оба своих гола после угловых, однако кроме этого у "Лиона" было 5 явных голевых моментов за игру – с запасом лучший их результат в сезоне. Хозяева же были куда расторопнее в плане реализации, что позволила забрать в целом равный матч себе. Решающим стал выход Пшемыслава Франковски на второй тайм. Свежий польский латераль не только реализовал пенальти, но и забил победный гол в концовке.

Таким образом "Ланс" уже по итогам 14 тура поднялся на шестую позицию в таблице, всего в пункте от зоны еврокубков, и в 8-ми от ПСЖ. Хотя по итогам стартовых 5-ти были на дне таблицы вместе с "Лионом". Олимпик же себе не изменяет. Как были самыми последними, так и остались.

Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Агиляр (Айдара, 78), Абдул-Самед, Эль-Энауи (Менди, 87), Мачадо (Франковски, 46) – Сотока, Кошта (Томассон, 63) – Саид (Гилавоги, 64)

Лион: Антони Лопеш – Мата (Кумбеди, 89), Ловрен (Чалета-Цар, 86), О'Брайен, Тальяфико – Какре, Альверо (Акуоку, 63) – Нуама (Балде, 86), Шерки, Диегу Морейра (Кадевере, 63) – Ляказетт

Предупреждения: Мачадо 34, Медина 41

Удаление: Сотока 90