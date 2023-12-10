Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заработает три очка команда Соболя? Страсбур - Гавр: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Страсбур - Гавр: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Сегодня в рамках 15 тура чемпионата Франции "Страсбур" у себя дома примет "Гавр". Последний раз эти команды встречались в2017 году, тогда "Страсбур" обыграл "Гавр" со счетом 2:0. За хозяев поля играет украинский защитник Эдуард Соболь, прошлую игру украинец просидел на скамейке запасных.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Франции. "Страсбур" - "Гавр"
10 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Страсбур - ГаврСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря
- Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.12.2023
- Чешский журнал Reflex предложил вариант олимпийской формы для россиян и белорусов
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн