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Заработает три очка команда Соболя? Страсбур - Гавр: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция

Страсбур - Гавр: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Заработает три очка команда Соболя? Страсбур - Гавр: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 15 тура чемпионата Франции "Страсбур" у себя дома примет "Гавр". Последний раз эти команды встречались в2017 году, тогда "Страсбур" обыграл "Гавр" со счетом 2:0. За хозяев поля играет украинский защитник Эдуард Соболь, прошлую игру украинец просидел на скамейке запасных.

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Чемпионат Франции. "Страсбур" - "Гавр"
10 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Страсбур - Гавр
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