Заработает три очка команда Соболя? Страсбур - Гавр: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Сегодня в рамках 15 тура чемпионата Франции "Страсбур" у себя дома примет "Гавр". Последний раз эти команды встречались в2017 году, тогда "Страсбур" обыграл "Гавр" со счетом 2:0. За хозяев поля играет украинский защитник Эдуард Соболь, прошлую игру украинец просидел на скамейке запасных.

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Чемпионат Франции. "Страсбур" - "Гавр"

10 декабря, 16:00

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