Лига 1. Лорьян - Марсель 2:4. Праздник футбола на Стад де Мустуар

Лига 1, 15-й тур

Лорьян. "Стад де Мустуар"

Арбитр: Эрик Ваттелье

"Лорьян" - "Марсель" 2:4

Голы: Мбемба 3, Обамеянг 9, 42, Балерди 33 - Фавр 41, Менди 52

"Лорьян": Мвого - Ляпорт (Туре), Тальби, Менди (Йонгва) - Калюлю (Крупе), Абержель, Инносент, Ле Гофф (Ф. Менди) - Февр, Понсо (Айегун) - Дьенг

"Марсель": Лопес - Мбемба, Жиго, Балерди - Клосс, Верету, Унахи(Мейте), Харит(Гуйе), Лоди - Обамеянг(Сарр), Витинья(Мурильо)

Предупреждения: Балерди, Лоди, Жиго, Ле Гофф, Б. Менди, Ляпорт, Инносент, Ф. Менди

Удаление: Клоос 80

Во втором матче подряд Дженаро Гаттузо выбирает схему с тремя центральными защитниками, в предыдущем матче провансальцы играя по такой схеме победили "Лион" со счетом 3:0, а сегодня одолели на выезде "Лорьян" 2:4.

Гости очень быстро вышли вперед в сегодняшнем поединке. "Марсель" с первых минут завладел инициативой и начал давить на хозяев большими силами. Навес с левого фланга закончился толкотней в штрафной площадке, после которой мяч оказался у ног Мбембы, центральный защитник протолкнул круглого в сетку, 0:1 уже на 3 минуте.

Уже через шесть минут марсельцы удвоили свое преимущество над соперником. Красавец-гол удался гостям, конголезец Мбемба выполнил дальний навес, а Обамеянг точным ударом головой удвоил преимущество гостей, что интересно, Мбамба и Обамеянг записали себе в актив гол + ассист, в этих двух голах.

"Марсель" чувствовал полное преимущество над сеперником, не только в счете, но и игровое, поэтому провансальцы решались на довольно пижонские удары, Обамеянг наносил "удар скорпиона", Жиго пытался забить пяткой. Подопечные Гаттузо теряли кучу моментов, иногда, конечно, хозяев спасал и Мвого.

В первом тайме команды словно играли в футбол без защиты. Третий гол пришел с углового, на 33-й минуте Балерди выпрыгнул выше всех и замкнул навес ударом головой точно в сетку ворот.

Несмотря на разгромный счет "Лорян" не выглядел безнадежно, и смог отыграть еще в первом тайме один гол, Понсо выполнил навес в штрафную площадь, а Февр сначала пробил в защитника, а уже со второй попытки добил мяч в сетку ворот Лопеса. Но всего через минуту хозяев снова огорчает Обамеянг, габонец получил передачу на ход, оттеснил Ляпорта и пробил точно мимо голкипера, этот мяч стал пятым для нападающего в этом сезоне Лиги 1.

Футбольное шоу продолжилось и в начале второго тайма. "Лорьян" завладел инициативой и не сбавлял обороты. Хозяевам удалось быстро забить второй мяч, Бенжамин Менди отметился своим первым голом после возвращения в футбол, а уже через несколько минут хозяева могли забивать и в третий раз, но сначала Лоди с линии ворот вынес мяч, а дальше блестяще сыграл Лопес, который стал одним из героев для гостей в этом поединке.

В общем, во втором тайме "Лорьян" выглядел острее провансальцев и мог рассчитывать на хотя бы еще один забитый гол. Команды много фолили, Ваттелье показал восемь желтых карточек и удалил Клооса. Но даже игра в численном большинстве не помогла хозяевам изменить счет в этом поединке.

"Марсель" одерживает важную победу на выезде, которая помогает подопечным Гаттузо подняться на шестую строчку в Лиге 1, а "Лорьян" остается на 16 строчке в зоне вылета.