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Луис Энрике: ПСЖ является одной из лучших команд во всех сферах
Но отмечает, что надо совершенствоваться
Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике - о том, нравится ли ему игра и результаты его команды.
Развитие команды базируется на уверенности и том, что игроки передают мне ежедневно. И это также связано с моим оптимистичным видением эволюции команды. Я явно оптимист. У нас была группа Лиги чемпионов, которая была самой сложной в соревнованиях. Это не была "нормальная" группа. "Милан" был полуфиналистом прошлого сезона, мы прошли квалификацию. Это очень позитивно.
Мы говорим о нашей команде, которая является одной из лучших во всех сферах, во владении мячом, создании моментов. Мы настроены очень позитивно, очевидно, футбол расставит всех на свои места. Зимнее трансферное окно всегда сложное, очень сложно найти игроков высокого уровня. Но мы открыты для совершенствования команды. Это одна из целей. От спортивного руководства до меня, мы всегда хотим улучшить команду. Возможно, что игроки приходят, возможно, что никто не приходит. Мы всегда открыты для улучшения команды.
"ПСЖ" занял второе место в группе F Лиги Чемпионов и вышел в следующий раунд вместе с "Боруссией", оставив позади "Милан" и "Ньюкасл".
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