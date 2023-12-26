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Экс-игрока МЮ Лингарда предложили трем ведущим клубам Лиги 1

Франция

Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции

Экс-игрока МЮ Лингарда предложили трем ведущим клубам Лиги 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции. Англичанина предложили трем ведущим клубам Лиги 1, сообщает Footmercato.

По информации источника, одним из этих клубов является "Лилль". Сообщается, что 31-летний футболист снизил свои требования по зарплате, однако возникла другая проблема. Граждане Англии теперь считаются выходцами из стран, не входящих в Европейский союз, что неизбежно усложняет ситуацию для французских клубов.

Также сообщается, что к Джесси есть интерес от клубов американской МЛС, а также из чемпионата Саудовской Аравии.

Английский полузащитник находится в статусе свободного агента с лета 2023 года. Последним клубом игрока был "Ноттингем Форест". Осенью Лингард некоторое время тренировался под руководством Стивена Джеррарда в саудовском "Аль-Иттифаке", одна стороны не стали заключать полноценный контракт.

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Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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