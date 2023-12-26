Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрока МЮ Лингарда предложили трем ведущим клубам Лиги 1
Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции. Англичанина предложили трем ведущим клубам Лиги 1, сообщает Footmercato.
По информации источника, одним из этих клубов является "Лилль". Сообщается, что 31-летний футболист снизил свои требования по зарплате, однако возникла другая проблема. Граждане Англии теперь считаются выходцами из стран, не входящих в Европейский союз, что неизбежно усложняет ситуацию для французских клубов.
Также сообщается, что к Джесси есть интерес от клубов американской МЛС, а также из чемпионата Саудовской Аравии.
Английский полузащитник находится в статусе свободного агента с лета 2023 года. Последним клубом игрока был "Ноттингем Форест". Осенью Лингард некоторое время тренировался под руководством Стивена Джеррарда в саудовском "Аль-Иттифаке", одна стороны не стали заключать полноценный контракт.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Откровенность Любеновича, уход Кравца, трансферные планы Динамо. Главные новости за 25-е декабря
- Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
- Источник: ПСЖ подписала защитника Сан-Паулу Лукаса Беральдо
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы